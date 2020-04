L’app Google Arts & Culture permette di trasformare qualsiasi tua foto in un capolavoro, come se le tue foto fossero improvvisamente parte di una mostra d’arte, il merito è della nuova funzione che prende il nome di Art Transfer.

Con Art Transfer potrai scattare o caricare una foto e darle le sembianze di una famosa opera d’arte con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di cui l’app è munita. Gli utenti possono scegliere tra i dipinti famosi proposti e prendere in prestito il loro stile per personalizzare qualsiasi tipo di immagine. Lo strumento Art Transfer è disponibile sia per iOS sia per Android, selezionando il menu Fotocamera in basso. Vi basteranno quindi pochi secondi per ottenere dei risultati.

Google Arts & Culture rende le tue foto delle vere e proprie opere d’arte grazie all’Intelligenza Artificiale

Mentre aspetti la trasformazione delle tue foto, l’app ti parlerà di aspetti o aneddoti riguardanti l’opera scelta. La funzione non utilizza semplicemente un overlay o uno strumento di fusione. Google ha creato veri e propri algoritmi che ricreano la foto nello stile che è stato scelto sfruttando al meglio gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati dall’azienda.

Google ha affermato di aver collaborato con istituzioni culturali come la National Gallery del Regno Unito e il Museo d’arte giapponese del MOA. Questo ha consentito loro di avere una varietà di stili diversi, tra cui Van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch o Leonardo da Vinci. L’app Google Arts & Culture è già diventata virale nel 2018, quando ha dato alle persone la possibilità di abbinare le loro foto a una famosa opera d’arte, consentendo loro di trovare i loro simili nei dipinti classici. Quella funzionalità doppelganger divenne disponibile nel Regno Unito più tardi quell’anno. L’app è nuovamente diventata virale con l’introduzione della funzione Art Transfer direttamente sull’app senza la necessità di caricare le proprie foto online.