Garmin ha annunciato il nuovo Quatix 6, uno smartwatch pensato per gli amanti della nautica, dotato di GPS integrato e alcune funzionalità esclusive dedicate alla pesca e alla navigazione. L’orologio è dotato di una cassa da 47 mm con schermo a colori da 1,3 pollici e retro-illuminazione a LED, che offre una eccellente leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Lo smartwatch è presente in due versione: quella standard, con una cassa in polimero rinforzato, per un dispositivo più leggero ma robusto; e la variante Titanium, con fondello e lunetta realizzati in titanio, con un cinturino in silicone che può essere facilmente sostituito con la soluzione QuickFit. Sia su Quatix 6 che su Quatix 6 Titanium è possibile effettuare i pagamenti attraverso il servizio Garmin Pay, ricevere e gestire le notifiche direttamente dallo smartwatch o eseguire lo streaming musicale.

Garmin Quatix 6 e le funzionalità dedicate al mondo della nautica

Come anticipato, Garmin Quatix Titanium dispone di funzionalità progettate per il mondo della nautica, che possono essere sfruttate connettendosi via wireless ai chartplotter multifunzione compatibili, in modo tale da monitorare i sensori di bordo collegati alla rete NMEA 2000 dell’imbarcazione.

Velocità, profondità, temperatura, comando dell’autopilota, salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente dal proprio polso, controllo dell’impianto di intrattenimento Fusion e altro ancora. Supporta la cartografia BlueChart g3, funzioni SailAssist migliorate, e se associato ad uno dei dispositivi Garmin inReach, permetterà di essere sempre rintracciabili, a prescindere dal posto che si vorrà raggiungere con la propria imbarcazione.

Lo smartwatch è dotato di sensore di frequenza cardiaca e di tecnologia Pulse Ox, che offre maggiori dettagli sull’attività fisica e sul livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Sono poi supportate diverse modalità sport, fornendo, per ciascuna di esse, diverse informazioni, oltre al numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, i piani di scale fatti, le ore di sonno, le calorie consumate, l’obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere.

Quatix 6 e quatix 6 Titanium sono disponibili da subito presso le migliori orologerie ad un prezzo rispettivamente di 699,00 Euro e di 999,00 Euro.