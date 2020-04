La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, nonostante abbia appena rilasciato la quarta parte della serie TV La Casa di Carta, ha appena confermato che ci saranno anche una quinta e sesta parte.

La quarta parte è stata rilasciata solamente lo scorso venerdì e ha tenuto incollati milioni di telespettatori, già a casa per il rischio contagio da coronavirus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix conferma la quinta e sesta parte della serie TV La Casa di Carta

Non possiamo dire che la quarta parte ci ha lasciato indifferenti, ed è anche scontato, come avrete potuto intuire dal finale, che ci sarà anche una quinta e sesta stagione. Vogliamo sottolineare che anche Jesus Colmenar, direttore e produttore della serie, che nel novembre 2019 dichiarò che la quarta non sarebbe stata l’ultima. Durante quell’occasione aveva anche annunciato insieme alla quarta, una quinta e sesta parte.

Senza dimenticare della possibilità di realizzare uno spin off su alcuni personaggi della serie, tra cui ovviamente Berlino. In molti utenti si sono chiesti se l’emergenza coronavirus possa influenzare la data di uscita della quinta stagione. Il nuovo coronavirus ha infatti bloccato molte produzioni cinematografiche e televisive. Nonostante questo è molto probabile che il seguito sia stato girato in concomitanza degli episodi appena mandati in onda, anche se non possiamo esserne sicuri.

Inizialmente la quinta stagione doveva essere rilasciata tra ottobre e novembre 2020 ma non possiamo escludere che venga rimandata all’anno prossimo, soprattutto se le riprese non sono terminate. Nell’attesa la piattaforma ha voluto far felici i numerosi fan della serie, pubblicando un video incentrato su Berlino.