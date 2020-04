Boeing effettuerà un ulteriore volo di prova senza pilota per testare ancora l’astronave Starliner, dopo che il suo primo tentativo di raggiungere l’ISS non è riuscito. Secondo il The Washington Post, la ripetizione del volo avrà luogo verso ottobre o novembre, il che significa che la compagnia aerospaziale probabilmente non sarà in grado di lanciare un volo con equipaggio quest’anno. SpaceX, d’altro canto, ha recentemente assicurato alla NASA e ai fan che effettuerà ancora il suo primo volo con equipaggio a maggio. Se tutto procede secondo i piani, la nuova compagnia trasporterà gli astronauti alla ISS prima che lo faccia Boeing.

Boeing: la responsabilità è grande ed è opportuno effettuare un altro volo di prova

In una dichiarazione sul volo di ripetizione, Boeing ha detto: “La Boeing Company è onorata di essere un fornitore per la missione dell’equipaggio commerciale. Siamo impegnati nella sicurezza degli uomini e delle donne che progettano, costruiscono e alla fine voleranno sullo Starliner proprio come in ogni missione con equipaggio nello spazio. Abbiamo scelto di perfezionare il nostro test di volo orbitale per dimostrare la qualità del sistema Starliner. Un ulteriore volo di prova senza equipaggio ci consentirà di completare tutti gli obiettivi dei test e di valutare le prestazioni del secondo veicolo Starliner. Passeremo quindi all’enorme responsabilità e privilegio di far volare gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale“.

Lo Starliner avrebbe dovuto attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale a dicembre, ma non ha raggiunto l’orbita corretta. Un team della NASA e Boeing in seguito ha indagato sull’incidente e ha trovato difetti nella procedura del test, e ciò ha causato l’errore. Boeing deve assicurarsi che lo Starliner possa raggiungere in sicurezza la stazione spaziale prima di poter volare con un equipaggio a bordo.