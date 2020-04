Amazon: prezzi record e pagamento a rate, utenti felicissimi

Amazon in questo momento si sta dedicando agli utenti che hanno problemi nel reperire beni di prima necessità. Proprio per questo le spedizioni riguardo ad altre categorie sono state rallentate. Tutti i giorni sono disponibili tanti nuovi prodotti, sia per quanto riguarda gli alimentari sia per quanto riguarda i beni per la cura della persona.

Amazon, la settimana inizia con tante offerte sui beni di prima necessità