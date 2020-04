Lo smartphone viene utilizzato ogni giorno in modo massiccio da milioni di utenti ed infatti effettuare operazioni per mezzo di questo device è diventata ormai un’abitudine insostituibile in alcun modo. Grazie alla diffusione di abbonamenti telefonici con al loro interno numerosi GB non staccare mai la connessione dati, poi, è diventata una prerogativa di molti. Il mercato della telefonia mobile, infatti, ha conosciuto una vera e propria evoluzione nel corso degli ultimi due anni: con l’avvento di Iliad, TIM, WINDTRE e Vodafone si sono ritrovate a dover accontentare i loro consumatori e la loro sete di internet. Da oggi in poi, però, utilizzare un abbonamento a pagamento non è più necessario ed il tutto grazie all’istituzione di una linea WiFi Nazionale.

WiFi in tutta Italia gratis ed illimitato: ecco come evitare di pagare per il 4G di TIM, WINDTRE e Vodafone

Ideale soprattutto per i futuri turisti in visita in Italia, la nuova rete WiFi risulta già attiva in diversi comuni dislocati su tutto il territorio italiano, ma ancora non ha conosciuto la sua massima espansione: saranno, infatti, circa 7400 i comuni ad ottenere l’accesso a questa rete. Grazie all’installazione di diverse postazioni hotspot nelle varie amministrazioni, dunque, l’accesso al WiFi sarà garantito a tutti coloro che ne avranno bisogno: per poterlo ottenere saranno necessari solo uno smartphone e delle credenziali valide.

Credenziali d’accesso: ecco come ottenere username e password per utilizzare il WiFi

Al fine di garantire una certa sicurezza, il MiSE che è anche l’ideatore del progetto ha predisposto che per l’accesso alla linea WiFi siano necessari dei dati. Ottenere questi, però, non è affatto difficile: difatti sarà semplicemente necessario effettuare la registrazione al servizio.

A al fine, dunque, occorrerà scaricare sul proprio smartphone Android o iOS l’apposita applicazione e compilare il form con i dati richiesti. Così facendo, ogni qualvolta ci si vorrà collegare ad un hotspot si dovrà semplicemente effettuare il log in.