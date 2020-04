Attualmente utilizzare WhatsApp è ancor più una consuetudine rispetto all’ordinario, visto che gli utenti sono rintanati in casa. Questo ovviamente preclude ad essi ogni forma di contatto con l’esterno e quindi con gli affetti personali, i quali in qualche modo dovranno pur sopperire a questa mancanza.

Proprio la nota app di messaggistica quindi sembra essere ancor più di aiuto rispetto al normale e questo sarebbe ormai chiaro a tutti. WhatsApp infatti ultimamente ha visto il traffico sui suoi server crescere a dismisura, e senza alcun tipo di crash fortunatamente. Ora come ora però qualcuno continua a trovare i soliti problemi, i quali spesso possono anche mettere in pericolo i meno esperti.

WhatsApp: a quanto pare le truffe continuano a circolare in chat e gli utenti sono stanchi di questa situazione

Tante persone nelle ultime ore si sono lamentate di tutte le problematiche che sono derivate da WhatsApp e non in merito al suo funzionamento. A quanto pare infatti la nota app starebbe continuando a dare problemi con le solite truffe e inganni.

Chiaramente la colpa è da attribuire agli utenti i quali infatti sono ancora una volta inclini a diffondere tali idiozie in chat. Molti clienti però sono stanchi e proprio per questo hanno scelto di scappare via una volta per tutte. Tanti si sono rifugiati presso Telegram, app di messaggistica direttamente dietro WhatsApp che a detta di molti non risente delle truffe. Inoltre in molti parlano anche della presenza di tantissime funzioni, le quali in gran parte restano inedite sull’app in verde.