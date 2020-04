Il volantino Comet torna a farsi sentire nel mercato della rivendita di elettronica, riuscendo in un certo modo a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori oggi alla ricerca dell’occasione perfetta per risparmiare e per acquistare terminali decisamente più aggiornati.

La campagna promozionale risulta essere attiva solamente sul sito ufficiale, è bene ricordare infatti che gli acquisti non possono essere completati nei punti vendita, data la chiusura degli stessi a causa del virus diffuso in tutto il mondo. La spedizione, indipendentemente dalla tipologia di merce acquistata e dallo scontrino finale, è sempre gratuita direttamente presso il vostro domicilio.

Comet: ecco il volantino che nessuno si aspettava di vedere

La migliore occasione del volantino Comet, attivo comunque fino al 15 aprile, è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi in vendita a soli 269 euro nella versione no brand con garanzia legale di 24 mesi. Volendo risparmiare ancora di più, segnaliamo comunque la presenza dello Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro; naturalmente le prestazioni saranno minori, ma è una validissima alternativa per chi vuole spendere pochissimo.

Salendo di livello, invece, incrociamo Oppo Reno 2 a 449 euro, per finire sui soliti P30 Pro a 629 euro, Mate 30 Pro in vendita alla cifra finale di 999 euro, Xiaomi Mi Note 10 a soli 499 euro o anche il buon vecchio Xiaomi Mi 9 raggiungibile a 399 euro.

Tutti i prodotti sono commercializzati, salvo indicazione differente, in versione no brand con aggiornamenti rilasciati direttamente dall’azienda produttrice. Poco sotto trovate ogni singola pagina.