Vodafone: promo da 20, 30 e 50GB a prezzi mai visti per chi rientra

Per scegliere la sicurezza dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista dell’assistenza, non potete che rifarvi a Vodafone. Questo gestore è diventato leader in tutta Europa grazie all’esperienza degli utenti, positiva nella maggior parte dei casi. Non a caso poi questo gestore ha la rete 4G più estesa nel vecchio continente, e questo risulta un grosso vantaggio.

Vodafone è infatti riuscito a mettersi davanti a tutti gli altri gestori in Italia, nonostante spesso sia stato tacciato come gestore costoso. Negli ultimi anni però la rivalità con Iliad ha costretto l’azienda colorata di rosso a diminuire i suoi prezzi. Il gestore proveniente dalla Francia ha infatti battuto Vodafone portandogli via alcuni utenti, e proprio per questo l’azienda ha diminuito i costi. Ora infatti ecco le migliori offerte di sempre ma con prezzi nettamente più bassi.

Vodafone, queste tre offerte sono disponibili a prezzi super scontati per chi vuole rientrare

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB