Vodafone continua a sorprendere le concorrenti del mercato della telefonia mobile con una nuova lunga serie di offerte tra cui sarà possibile scegliere, una delle migliori in assoluto resta indiscutibilmente la Special 50 Digital Edition, l’occasione speciale per riuscire a mettere le mani su 50 giga a basso prezzo.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, richiede il versamento iniziale di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; inoltre, è importante ricordare che l’accesso risulta essere riservato in via esclusiva ai soli possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

Passa a Vodafone: ecco la promozione da attivare

La passa a Vodafone in questione presenta poi un prezzo fisso pari a soli 7 euro al mese circa, con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è obbligatorio pagare con conto corrente bancario o carta di credito. All’interno si possono trovare 50 giga di traffico dati alla massima velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, per finire poi con SMS senza limiti da inviare a chiunque si desideri.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale. Scegliendo la seconda via si riceverà la SIM direttamente presso il proprio domicilio, con spedizione completamente gratuita. Ricordiamo infine che la massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponderà a 600Mbps in download, senza richiedere spese aggiuntive o costi accessori rispetto a quanto indicato in precedenza.