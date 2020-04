L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di effettuare una modifica al proprio listino di offerte, lanciate circa nella metà del mese di marzo 2020. Questi cambiamenti sono due e includono una riduzione del costo della SIM e attivazione e del rinnovo delle tariffe.

Per la precisione il costo delle SIM e l’attivazione è stato abbassato per tutte le tariffe disponibili sul sito ufficiale, mentre il costo dell’offerta in sé è stato abbassato per quella dedicata ai nuovi clienti. Scopriamo i dettagli.

Very Mobile effettua due modifiche al proprio listino offerte

L’operatore con questa mossa ha diminuito la differenza di prezzo presente tra l’offerta con attivazione tramite portabilità del numero da CoopVoce, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri MVNO, e quella dedicata alle nuove attivazioni. Le condizioni sono le stesse per entrambe ed includono minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet in 4G con velocità massima di 30 Mbps al prezzo di 4.99 euro al mese.

L’addebito dell’offerta è previsto su credito residuo mentre il costo della nuova SIM, compreso di attivazione, è ora pari a 5 euro una tantum. Tutti gli utenti che provengono da Kena Mobile e ho.Mobile pagheranno 4.99 euro al mese, quelli che provengono da Tim, Vodafone, Iliad, WindTre pagherà 11.99 euro al mese.

Cambiando il costo mensile sono cambiati anche i Giga disponibili in roaming nei paesi dell’Unione Europea, che tradotti sono 2.4 Giga per le offerte da 4.99 euro e 5.7 GB per le offerte da 11.99 euro. Vogliamo sottolineare che se si effettua la portabilità verso Very Mobile e l’utenza risulta essere stata sotto rete WindTre nei 30 giorni precedenti la richiesta, l’operatore addebiterà un importo di 19 euro di attivazione. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.