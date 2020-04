Nel corso di queste settimane vi abbiamo mostrato le numerose iniziative di solidarietà digitale che le grandi aziende attive nel nostro paese hanno messo a disposizione dei loro clienti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Tra i provider telefonici, TIM ha mostrato ampia generosità verso il suo pubblico, con iniziative che spaziano dal mondo delle ricaricabili a quello dell’intrattenimento televisivo.

TIM, come ricevere tre mesi di TIMmusic a costo zero

In questi giorni c’è una nuova offerta per tutti i clienti. Ancora una volta TIM punta sui suoi contenuti digitali, con particolare riferimento in questa circostanza alla musica. Tutti i clienti con meno di 30 anni potranno ora ricevere tre mesi gratis per il servizio TIMmusic.

La promozione nasce grazie ad una partnership di TIM con la SIAE. Per ottenere il codice sconto necessario al riscatto dei tre mesi gratuiti per TIMmusic, tutti coloro che sono interessati devono seguire queste semplici indicazioni.

In primi luogo sarà necessario mettere un Like sulla pagina ufficiale Facebook della SIAE. Successivamente, ci si dovrà scattare un selfie e pubblicarlo sempre sul proprio profilo Facebook, facendo attenzione ad inserire l’hashtag #iorestoacasa. Il link relativo al post Facebook dovrà poi essere inserito in un apposito ban su questo link del sito SIAE.

Completate queste operazioni il gioco sarà fatto. Agli utenti sarà garantito un codice coupon che dovrà essere poi riscattato sul sito di TIM o direttamente sull’app TIMmusic. Attraverso questo procedimento, tutti gli under 30 riceveranno anche un ulteriore codice sconto per la visione di film e serie tv sulla piattaforma Infinity.