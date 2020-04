TCL Communication ha presentato dei nuovi dispositivi intelligenti: il suo primo CPE 5G ultraveloce, TCL KINKHUB 5G, e i nuovi auricolari wireless, SOCL500TWS e ACTV500TWS.

CPE TCL LINKHUB 5G è un router leggero e portatile grazie al quale accedere alle Reti 5G a casa e al lavoro. Il dispositivo supporta il WiFi intelligente a doppia banda con tecnologia 4X4 MU-MIMO che estende la copertura e garantisce una migliore stabilità di connessione ad alta velocità, arrivando a supportare la connessione simultanea di mille dispositivi.

LINKHUB 5G è dotato di chipset Qualcomm Snapdragon X55 e supporta il 5G fino a 2,8 Gbps, nonché il WiFi 6 per velocità fino a 3,6 Gbps. Il dispositivo sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre dell’anno a partire da 499 euro.

SOCL500TWS e ACTV500TWS, i nuovi auricolari wireless

Gli auricolari SOCL500TWS sono dotate di driver per altoparlanti da 5,8 mm, per una esperienza audio chiara e di alta qualità, con bassi forti e coinvolgenti, e sono state progettate per garantire il massimo comfort. Questi auricolari, infatti, sono dotati di puntali in schiuma Comply Foam Tips, che assicurano una calzata confortevole e in grado di adattarsi ad ogni tipo di orecchio. Con un’autonomia di fino a 26 ore (6,5 ore di utilizzo continui e 19,5 ore con ricarica) le SOCL500TWS hanno ottenuto una certificazione IPX4 con involucro idrorepellente e rete per il microfono.

Le cuffie SOCL500TWS saranno disponibili in Phantom Black a partire dal secondo trimestre dell’anno ad prezzo di 99 euro.

Gli auricolari ACTV500TWS sono dotati di driver per altoparlanti da 6 mm ed offrono un’esperienza audio migliore del modello appena visto. Queste hanno ottenuto la certificazione IPX7, per cui sono completamente resistenti all’acqua e agli schizzi. Quanto all’autonomia, gli auricolari offrono fino a 33 ore di utilizzo (6,5 ore di uso intenso e 26,5 ore supplementari quando ricaricate all’interno dell’apposita custodia di ricarica) e supportano la ricarica senza fili, oltre alla ricarica rapida che può offrire fino ad un’ora di riproduzione musicale con soli 15 minuti di carica.

Anche le ACTV500TWS saranno disponibili a partire dal secondo trimestre dell’anno al prezzo di 129 euro.