Reclusi in casa, una cosa è certa: abbiamo tutto il tempo del mondo per scoprire se si possa essere fortunati nel trovare questi telefoni speciali. Che cosa hanno di così speciale? Assolutamente nulla, a dire il vero.

Non ci sono fotocamere, nessun GPS d’avanguardia, sistema con tripla SIM, processore ultra-potente. Nulla di tutto questo. Sono “semplicemente semplici”. Ed è proprio questo che attira una frangia di utenti appassionati del vintage. Esatto, stiamo per parlare dei cellulari d’altri tempi che per alcune loro caratteristiche possono valere una vera fortuna. A quanto ammonta? Scopriamolo modello per modello nella nostra top ten esclusiva.

Telefoni: sembrano del passato ma tornano attuali tra gli scaffali dei collezionisti

Un’occasione per rispolverare qualche vecchio manufatto ci viene fornita dalla quarantena. Potrebbe darsi che ci venga un lampo di luce e che si possano trovare alcuni dispositivi storici il cui valore può andare ben oltre l’immaginazione. Chi, ad esempio, in passato ha portato a casa un intramontabile Nokia 3310 dal mercatino dell’usato a pochi euro oggi lo può rivendere guadagnando fino a 150 euro. Vi sembrano pochi? Forse per alcuni di noi lo sono ma ecco quali sono i modelli che promettono di più.

Nokia 900 Communicator battuto alle aste per 500 euro;

Siete ancora convinti che quel vecchio matusa della tecnologia debba stare semplicemente nel cassetto della scrivania a raccogliere polvere? Inizia a vendere e scopri l’usato dei telefoni che tutti stanno cercando disperatamente.