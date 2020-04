Tanti italiani stanno trascorrendo questo periodo di quarantena in compagnia della televisione, passando tra una serie tv ed un film. Anche se su Sky non sono ora disponibili i grandi appuntamenti per sport e calcio, i palinsesti della pay tv restano ricchi di proposte per il campo dell’intrattenimento.

Sky, i clienti possono scegliere tra questi importanti regali

Uno degli obiettivi di Sky, per consolidare ancora di più il rapporto con il pubblico, è premiare la fedeltà degli abbonati che in passato non hanno disdetto il loro piano. Per questa precisa fascia di pubblico ci sono ora due offerte importanti.

A tutti i clienti fedeli, Sky garantisce un vantaggioso sconto per l’acquisto del decoder di nuova generazione, Sky Q. L’acquisto di questo dispositivo avrà un prezzo ridotto di 49 euro al posto di di 99 euro. Ad essere interessati da questa promozione sono tutti coloro che sono inscritti al programma Extra con durata di contratto superiore ai sei anni.

La dotazione di SkyQ sarà propedeutica per quei servizi aggiuntivi rispetto al piano satellitare. Gli utenti avranno a loro disposizione la visione dei contenuti in 4K ed anche libero accesso alle app dal telecomando. Tra le app figurano titoli come Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Proprio legato a Netflix è il secondo regalo di Sky, quello del pacchetto Intrattenimento Plus. Coloro che hanno attivo i ticket Famiglia e Cinema hanno la possibilità di accedere a Netflix con prezzo ridotto. Per i clienti Sky, un piano di abbonamento Netflix Standard costerà solo 6,99 euro al mese, mentre un piano Netflix Premium costerà solo 10,99 euro ogni trenta giorni.