Tutti gli utenti in possesso di un numero telefonico e di una SIM ricaricabile, ogni mese sono costretti ad effettuare ricariche per riuscire a soddisfare la cifra necessaria per il rinnovo della promozione da tutto incluso. Coloro che, invece, si ritrovano a dover completare queste operazioni troppo spesso, devono allo stesso tempo prestare attenzione ai cosiddetti servizi VAS.

Questi sono l’acronimo di servizi a valore aggiunto, o meglio definiti Servizi Digitali a Pagamento, in parole povere sono abbonamenti aggiuntivi molte volte attivati ad insaputa del consumatore, i quali portano con sé prezzi incredibilmente elevati, in grado di prosciugare il conto corrente.

La loro attivazione, è importante ricordarlo, non dipende assolutamente dall’operatore di appartenenza, la causa scatenante è sempre l’inadeguatezza del consumatore finale che, nella maggior parte dei casi, si ritrova a premere banner pubblicitari nella navigazione in rete, andando anche ad inserire il proprio numero di telefono.

Servizi VAS: i nuovi abbonamenti digitali sono pericolosi

Nell’eventualità in cui vi accorgeste di aver attivo uno dei servizi VAS, la prima cosa da fare è contattare l’operatore di appartenenza, dichiarando di voler disattivare i servizi digitali, in quanto inclusi nella SIM senza il proprio consenso. Questi provvederà alla disattivazione completa ed allo stesso tempo integrerà un blocco per impedire il materializzarsi di situazioni nel futuro più immediato; la maggior parte delle aziende, solo la prima volta, propone anche un rimborso completo delle cifre spese.

I casi più estremi possono essere trattati telefonando ad un apposito numero, parliamo dell’800 442299, qui vi sapranno aiutare nel miglior modo.