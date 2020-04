Pokémon Go torna a far parlare di sé: il gioco per smartphone che non accenna a lasciare il podio continua a rimanere molto utilizzato dagli utenti, persino in questo periodo di limitazione ed isolamento grazie a nuove opzioni che garantiscono il suo utilizzo anche da casa propria. Sviluppato dalla Niantic, il titolo per smartphone ha abituato i suoi payers ad aggiornamenti frequenti, ma soprattutto a sfide sempre nuove così da non far stancare mai gli utenti del gioco; anche questa volta il team si è dato da farsi così da aiutare ulteriormente i suoi giocatori a passare queste giornate monotone: vediamo in che modo.

Pokémon Go si aggiorna: raggiungere gli obiettivi sarà più semplice rimanendo in casa

Sebbene alcune modifiche fossero state già apportate, le nuove applicate dal team rendono Pokémon Go ancora più accessibile a chi, in questo momento, sta affrontando l’isolamento domiciliare.

In particolar modo, grazie al nuovo aggiornamento verranno applicate modifiche inerenti a:

Attività fisica: sarà possibile tenere traccia dei propri passi in casa attraverso la Sincroavventura . Grazie a questa modifica, attività basiche come la pulizia della propria casa o correre su un tapis roulant diventeranno valide all’interno del gioco .

Social: l’aspetto sociale del gioco è attualmente sotto revisione, il team, infatti, sta lavorando a fondo per consentire agli utenti di poter giocare assieme agli amici senza dover lasciare la propria abitazione; presto sarà possibile effettuare delle sfide in totale sicurezza;

Esplorazione: sarò possibile condividere con i propri amici i ricordi o i propri posti preferiti così da tenere vivo il ricordo fino a quando non sarà possibile uscire nuovamente.

Eventi dal vivo: Niantic, infine, sta lavorando attivamente per poter creare degli eventi dal vivo ossia ad una versione totalmente reinventata del Pokémon GO Fest.