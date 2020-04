Le serie televisive sono attualmente in pausa per via dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e fra le tante anche la quinta stagione di Lucifer non ha avuto il tempo per essere terminata. Purtroppo gli spettatori che aspettano le nuove puntate sono tantissimi e per il termine delle riprese mancava all’appello una sola puntata da registrare, quella finale.

A rivelare qualche dettaglio in più sulla stagione sulla sospensione della produzione è l’attrice che nella serie televisiva statunitense veste il ruolo di Mazikeen, Lesley-Ann Brandt. Eccovi svelate tutte le informazioni a riguardo.

Lucifer 5 in arrivo sulla piattaforma di Netflix: ecco tutti i dettagli a riguardo

Il colosso di streaming più utilizzato al mondo Netflix potrebbe aggiornare molto presto il suo catalogo per introdurre la quinta stagione di Lucifer nonostante la sospensione della produzione per limitare la diffusione del virus.

A confermare la notizia è l’affascinante e brava attrice Lesley-Ann Brandt che interpreta il personaggio di Mazikeen. L’attrice ha annunciato in una recente intervista: “Abbiamo dovuto interrompere tutto mentre giravamo l’ultimo episodio della stagione. Non era la cosa ideale ma è stata la decisione giusta. Sono davvero orgogliosa di come la Warner Bros. ha affrontato la cosa. Siamo molto fortunati perché il 99% della stagione è stata già girata. La stagione potrà essere rilasciata nei tempi previsti perché la maggior parte delle riprese erano già state completate”.

Gli spettatori, dunque, potrebbero trovare la nuova stagione su Netflix molto presto. È bene tenere d’occhio i profili social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter per rimanere sempre aggiornati.