Netflix non ha ancora dato l’annuncio ufficiale per la quarta stagione di Elite, ma tutte le voci di corridoio e le testimonianze dei protagonisti tolgono ogni dubbio. Come riportato da più siti spagnoli, non solo ci sarebbe la conferma per la quarta stagione ma addirittura per la quinta. Proprio come avvenuto per le prime due, Netflix vorrebbe girare altre due stagioni insieme, in modo da diminuire i tempi di uscita e di programmazione tra l’una e l’altra.

L’emergenza di questi primi mesi del 2020 ha guastato e non poco i piani all’amata serie spagnola. Le riprese della nuova stagione sarebbero dovute iniziare in questa primavera/estate ma la pandemia, che sta flagellando l’intera europa, ha bloccato ogni progetto e ripresa, fino a data da destinarsi. Se l’emergenza allenterà la presa sull’Europa in estate, è presumibile e ragionevole pensare che la quarta stagione arriverà su Netflix per gli inizi dell’estate del 2021.

Chi farà parte del cast e chi saluterà la serie tv nella quarta stagione

Non ci sono certezze e dichiarazioni ufficiali, ma il finale della terza stagione non lascia molto spazio all’immaginazione. Lu e Nadia hanno vinto la borsa di studio e partono per gli Usa, presumibilmente saranno fuori dalla quarta stagione. Così come Carla, che ha deciso di proseguire gli studi all’estero. Per Carla, nella vita Ester Exposito, la conferma arriva proprio da lei tramite social. L’attrice ha dichiarato che con la fine della terza stagione si è chiuso il cerchio, ha addirittura pianto e ha portato via la sua cara divisa con la quale ha recitato gli episodi di tutte e tre le stagioni.

Stessa cosa per Jorge Lopez, l’attore che interpreta Valerio che a Esquire Spagna aveva dichiarato: “Elite è stata una scuola per me, ho imparato tanto. Ma non voglio rimanere incastrato per molto tempo in un solo progetto. Un paio di stagioni per me e Valerio mi sembrano perfette, non posso chiedere di più”. Per quanto riguarda i sicuri protagonisti della quarta stagione quindi, possiamo includere con certezza i ragazzi che si sono rincontrati per il nuovo anno scolastico; Samuel, Guzman, Rebeka, Ander, Omar e Cayetana. La serie vedrà certamente nascere nuovi protagonisti che andranno ad aggiungersi a i sicuri appena citati. Tutto questo non appena ci sarà la possibilità di iniziare le riprese in sicurezza, pandemia permettendo.