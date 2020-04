William Bridges, Charlie Brooker e Jesse Armostrong sono gli sviluppatori della serie televisiva britannica Black Mirror. Una fiction molto particolare che ha stupito tutti i consumatori con la sua trama particolare perché racconta gli effetti della società a causa di una tecnologia avanzata e sperimentazioni tecnologiche.

La serie ha riscosso un forte successo fin dalla prima puntata, ma i fan affezionati sono aumentati dopo l’arrivo della seria sulla piattaforma di streaming online più utilizzata al mondo, Netflix. I fan, ad oggi, sospettano una sesta stagione per via del finale della quinta, ma ci sono ancora tante perplessità a riguardo.

Black Mirror 6: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Ci sono ancora tanti dubbi riguardo le prossime puntate di Black Mirror perché non ci sono ancora numerosi dettagli. Questa sesta stagione potrebbe essere composta dai sei episodi come quella precedente. Come tutte le altre stagioni, gli episodi non sono correlati fra loro e, difatti, la scenografia e i personaggi sono differenti.

Secondo alcune indiscrezioni, a far parte del nuovo cast saranno delle gran celebrità come ad esempio: Miley Cyrus, Andrew Scott, Anthony Mackie e tanti altri nomi. Dalle ultime dichiarazioni del regista, invece, i nuovi episodi saranno molto più enigmatici e complessi portando gli spettatori ad un “vero coma” difficile da uscire.

Secondo alcune voci da corridoio, i nuovi episodi potrebbero arrivare nei primi mesi dell’anno successivo. Attualmente non ci sono conferme ufficiali, ma è bene tenere d’occhio la piattaforma Netflix con i suoi profili social ufficiali per scoprire qualche dettaglio in più.