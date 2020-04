Tutti i clienti italiani, da qualche giorno a questa parte, possono accedere alle migliori playlist di Amazon Music, senza aver attivo un abbonamento al servizio Prime.

Lo ha deciso il colosso di Seattle solamente qualche giorno fa, probabilmente per favorire i miliardi di utenti costretti a casa a causa del nuovo coronavirus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Music disponibile anche agli utenti che non hanno Prime

Tutti i clienti di Amazon Music in Italia, che non dispongono ancora di un abbonamento al servizio Prime, possono da qualche giorno ascoltare gratuitamente una selezione delle migliori playlist e migliaia di stazioni radio sui propri dispositivi preferiti, inclusi anche Echo e l’applicazione Amazon Music per dispositivi Android, iOS o Fire TV.

Ovviamente il servizio viene supportato da annunci pubblicitari per fare in modo che questo sia gratuito. Gli utenti potranno inoltre ascoltare la musica direttamente a questo link, o scaricando l’applicazione ufficiale di Amazon Music. Questa iniziativa riguarda gli iscritti in Francia, italia e Spagna, paesi più colpiti dalla pandemia da coronavirus in Europa.

Con i propri dispositivi preferiti, potrete quindi ascoltare le migliori playlist e stazioni radio come “Top Hits – Oggi”, una playlist con le hit più ascoltate del momento; “La vita è Pop!”, la playlist definitiva per la musica pop Italiana di oggi; “Flow Italiano” e moltissime altre. Anche con Alexa è possibile chiedere: “Alexa riproduci Laura Pausini” per ascoltare una stazione radio con la musica dell’artista. Non ci resta che visitare il sito ufficiale della piattaforma o, come anticipato precedentemente, scaricare l’applicazione ufficiale del servizio Music.