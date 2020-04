Non smettere mai di navigare è una prerogativa di molti, soprattutto per tutta quella serie di utenti che non spegne mai la propria connessione dati. Sebbene le offerte telefoniche abbiano conosciuto un vero e proprio mutamento in termini di soglie offerte, oggi queste potrebbero cadere in disuso grazie all’istituzione di una nuova connessione internet gratuita. Concepita in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, tale nuovo progetto è capace di offrire una connessione a chiunque sia interessato, ovunque si trovi sul territorio nazionale, portando così l’Italia verso l’obiettivo di essere smart nation.

Internet gratis in Italia: scopriamo cosa bisogna fare per poterlo utilizzare sul proprio smartphone

Con un obiettivo di copertura prefissato al raggiungimento di circa 7500 comuni dislocati in tutta la nazione, la nuova connessione internet è ad oggi attiva in tante amministrazioni. Attraverso l’installazione di hotspot, ai cittadini residenti in queste zone è oggi offerto un accesso ad internet sia gratuito che illimitato.

Al fine di collegarsi a tale linea, però, sono richieste due previe operazioni: come prima cosa è necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione creata appositamente. Quest’ultima è già disponibile sia per i dispositivi Android che iOS e permette ad ogni utente di effettuare la prima registrazione e i successivi login con i quali sarà possibile agganciarsi alle postazioni HotSpot più vicine. Seconda operazione, infine, sarà proprio quella di accertarsi di avere una postazione come quella sopracitata vicino casa: per farlo sarà semplicemente necessario consultare la mappa interattiva a questo link (viene aggiornata costantemente e offre un responso in tempo reale).