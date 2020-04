Sono molte le novità attese dagli utenti di WhatsApp da qui ai giorni a venire. Nel corso delle precedenti settimane vi abbiamo mostrato, come sia finalmente in dirittura d’arrivo un aggiornamento a lungo atteso: quello della modalità notturna. Gli sviluppatori della chat proprio in queste ore stanno programmano il roll out della Dark Mode.

WhatsApp, viene rinviato l’arrivo delle pubblicità sulla chat

Per un aggiornamento che è diventato ufficiale, è arrivato l’annuncio di un upgrade altrettanto importante che invece non avrà da farsi. Gli utenti della piattaforma di messaggistica saranno ben lieti di scoprire che, allo stato attuale, è stato rinviato il lancio delle pubblicità su WhatsApp.

Le indiscrezioni di inizio anno erano molto sicure. Stando ai rumors, la chat di messaggistica direttamente in inverno avrebbe integrato gli annunci commerciali. Il mese previsto era quello di febbraio. Giunti, ad inizio aprile, è possibile sottolineato come la decisione presa dagli sviluppatori sia stata quella di rinviare tale novità in una data ancora non meglio precisata. Le nuove voci indicano che lo slittamento potrebbe andare ben oltre il 2021.

La clamore scelta di una marcia indietro si fonda in parte sulle polemiche degli utenti, che come logico, erano contrari a tale aggiornamento. A spingere forte per le pubblicità, invece, era il team di Facebook. Il gruppo del social network guardava agli annunci commerciali per far rendere economicamente l’investimento miliardario su WhatsApp. Nel corso dei prossimi mesi, in assenza delle pubblicità, si cercheranno ulteriori soluzioni per creare un indotto economico dalla piattaforma di messaggistica.