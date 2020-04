Il mese di aprile porta tante novità tra le fila di Vodafone. In questi giorni il gestore di telefonia inglese sta perfezionando la sua strategia per contrastare rivali molto agguerriti come Iliad o come il neoarrivato provider WindTre. Oltre ad essere attivo nel campo della telefonia, Vodafone amplia le sue vedute anche al settore dell’intrattenimento.

Vodafone, tre mesi gratis di serie tv per chi sceglie di attivare la Fibra

Tra i servizi più amati dai clienti, in questi giorni, troviamo la Vodafone TV. Il provider mette a disposizione di tutti i suoi abbonati una piattaforma attraverso cui accedere ad una serie di contenuti televisivi, tra cui anche alcune tra le principali esclusive targate Sky via NOW TV.

Da qualche ora è disponibile una nuova offerta per Vodafone TV. Tutti coloro che attiveranno le promozioni per la Fibra Ottica possono accedere ad un bonus davvero speciale.

Con la sottoscrizione della classica offerta Internet Unlimited (navigazione con velocità di Fibra Ottica e telefonate senza limiti sul suolo nazionale), Vodafone garantisce tre mesi di visione gratuita per il pacchetto Serie TV di NOW TV. Il costo mensile di questa promozione è di 27,90 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Per il ticket Vodafone TV, invece, i primi tre mesi – come indicato per l’iniziativa – saranno a costo zero. Successivamente, a partire dal quarto mese ci sarà un rinnovo mensile di 10 euro.

La promozione è valida solo ed esclusivamente per gli acquisti online, sul sito ufficiale della compagnia britannica. L’offerta è da considerarsi attiva sino al prossimo 10 Aprile.