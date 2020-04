La promozione speciale di casa Vodafone prende spunto dalle più quotate e richieste operator attack del periodo, arrivando a tutti gli effetti ad offrire all’utente una possibilità quasi unica nel suo genere, attivare 50 giga al mese spendendo soli 7 euro.

La passa a Vodafone discussa nel nostro articolo non risulta essere a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, ma è accessibile in esclusiva da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale. La portabilità, come in ogni altra situazione di questo tipo, è da ritenersi strettamente obbligatoria, l’utente dovrà pagare inizialmente soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, allo stesso tempo però non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.

Passa a Vodafone: questa promozione è molto interessante

La Special 50 Digital Edition resta indiscutibilmente una delle migliori promozioni attualmente in circolazione, a partire proprio dalla possibilità di mettere le mani su ben 50 giga di traffico internet alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero in Italia.

Tutto questo dietro un esborso veramente limitato, nello specifico gli uscenti da Iliad o da un virtuale (ad esclusione dei seguenti) dovranno pagare 7 euro al mese; i possessori di una SIM di CoopVoce o Tiscali, invece, si fermeranno a 6,99 euro.

Indipendentemente dalla versione richiesta, è bene ricordare che il canone dovrà essere pagato solo ed esclusivamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; vi potrebbe venire proposto il pagamento con conto corrente, ricordatevi non essere obbligatorio, ma da considerarlo come una comodità in più.