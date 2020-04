Sony fa impazzire tutti i fan della piattaforma inaugurando gli Sconti di Primavera sul PlayStation Store. Alla pagina principale corrisponde infatti l’immagine in calce di annuncio, laddove si possono trovare giochi recentissimi con sconti fino al 60% e più in generale titoli a meno di 20 euro.

Tale operazione vi permetterà di recuperare giochi AA e AAA che vi siete persi o che per avarizia avete preferito non comprare. La ciliegina sulla torta sono invece gli sconti sulle versioni limited e digital deluxe edition di titoli magari non più recenti ma che sono ancora ultra giocabili e seguitissimi sul web.

Sony PlayStation Store: caccia al gioco da meno di 20 euro

Facciamo ora qualche esempio calzante per farvi capire che dovete muovervi e andare sulla pagina dedicata degli sconti. Se disponete del PlayStation Plus potete avere per pochi euro vostro il capolavoro di Quantic Dream Detroit: Become Human: 10,99 euro anziché 39,99 e non ve ne pentirete.

Ma se siete ancora un po’ tirati nel mettere mano al portafoglio sappiate che è disponibile infatti il bundle BioShock: The Collection a 9,99 euro anziché 49,99. Come d’altronde non potete perdervi un grande classico come Dark Souls III anch’esso a 9,99 euro anziché 49,99.

Per gli appassionati de Il Padrino, di certo un titolo come Mafia 3 vi farà gola, visto che anch’esso può essere acquistato per 9,99 euro. Da segnalare anche che ci sono giochi come Until Dawn a 8,99 euro, The Last of Us Remastered a 9,99 euro o Ratchet & Clank sempre a meno di 10 euro.

Non vi basta? Sony rilancia allora con lo spettacolare DOOM a 7,99 euro anziché 19,99, con inFAMOUS: Second Son a 9,99 euro e Zone of the Enders: The 2nd Runner – Mars a 9,99 euro.