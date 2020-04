Nonostante la quarta stagione deve ancora terminare, dalle ultime indiscrezioni ci risulta che la serie tv Riverdale sarebbe pronta a regalare un seguito, ovvero una quinta stagione.

I fan sono affascinati dalle serie americana ma soprattutto ciò che li cattura sono i personaggi Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones. Le conferme su una presunta nuova stagione arrivano direttamente dalla produzione che ha ideato questa serie popolare.

Comunque sia, chi si fosse perso le prime stagioni in questo periodo di quarantena può recuperare guardando gli episodi su Netflix e Infinity. Invece, per quanto riguarda la quarta stagione che è ancora in corso, bisogna collegarsi sul canale Premium Store ogni mercoledi visto che va in onda una puntata.

I dettagli della quinta stagione di Riverdale

Come già detto nel paragrafo precedente, anche se la quarta stagione è ancora in corso la serie americana ha confermato che ci sarà un seguito. Non poteva esserci un regalo migliore di questo, da parte dell’ideatore Roberto Aguirre-Sacasa, visto il successo che sta riscuotendo.

Considerando che la quarta stagione deve ancora finire, non sono tanti i dettagli che ad oggi ci sono sulla quinta stagione. Secondo qualche voce circolante sul web, la quinta stagione potrebbe riguardare l’ultimo anno del liceo dei suoi personaggi principali. Altre voci parlano invece su un loro futuro una volta finito il liceo.

Attualmente non abbiamo conferme, a riguardo, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali e vista l’emergenza sanitaria del Coronavirus che sta colpendo tutte le popolazioni sembra prematuro parlare di riprese.