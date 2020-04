Negli ultimi mesi abbiamo analizzato come Telegram abbia letteralmente eguagliato Whatsapp grazie ai livelli di sicurezza offerti ed alla possibilità di creare dei canali, fortemente apprezzati dagli utenti del servizio. A differenza di Whatsapp, inoltre, Telegram offre un client multipiattaforma che permette agli utilizzatori di quest’ultimo di accedere alla chat anche quando il proprio Smartphone risulta spento.

Per tutti i possessori di Smartphone Android, però, abbiamo una buona notizia. Grazie alle API open source di Telegram, infatti, è possibile personalizzare ulteriormente il servizio offerto dalla società Telegram LLC, modificandolo cosi a proprio piacimento. Esistono molti servizi sul Play Store che permettono di effettuare queste personalizzazioni ma, tra tutti, il migliore in assoluto è il client Plus Messenger. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Plus Messanger: ecco il client Telegram per eccellenza

Sono molteplici le modifiche estetiche che Plus Messenger introduce nel servizio offerto da Telegram. Tra le più apprezzate dagli utenti, però, c’è di sicuro la separazione in tab delle conversazioni. Attraverso la tab bar presente nella parte alta dello schermo, infatti, possiamo separare le chat cosi da organizzare in maniera divisa i contatti, i gruppi, i canali, i bot ed i preferiti.

Attraverso il classico menù Hamburger, inoltre, si può accedere a molteplici funzionalità plus assenti nella classica applicazione di Telegram. E’ possibile ad esempio modificare il colore principale dell’intero servizio e delle singole chat, applicare un nuovo tema completo che introduce sfondi e modifiche estetiche reimpostate, e tanto altro ancora.

Nel caso vorreste provare il client Plus Messenger, quest’ultimo è disponibile al Download attraverso il seguente link.