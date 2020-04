L’offerta passa a WindTre in grado di far letteralmente sognare i consumatori è rappresentata dalla Unlimited 200 Special Edition, una spettacolare soluzione che vede offrire l’opportunità di richiedere ben 200 giga di traffico, spendendo ad ogni modo una cifra perfettamente in linea con le aspettative.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’accesso non sarà riservato in esclusiva a coloro che vogliono richiedere la portabilità da un determinato operatore, ma risulterà essere disponibile ad ogni utente sul territorio nazionale, sia già in possesso di una SIM ricaricabile WindTre, che proprio per coloro che vogliono abbandonare l’azienda originaria. I prezzi di vendita restano sempre gli stessi, ciò che varia è il costo iniziale da sostenere. Nello specifico il già cliente dovrà versare 19,99 euro per l’attivazione, tutti i nuovi soli 9,99 euro, sempre con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Il canone, pari a 29,99 euro al mese, dovrà essere poi versato direttamente tramite credito residuo, da segnalare la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza penali).

Passa a WindTre: cosa contiene la promozione

La Unlimited 200 Special Edition contiene comunque un bundle a dir poco invidiabile, nello specifico ci troviamo di fronte a 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da sfruttare esattamente nello stesso modo.

La richiesta di attivazione dovrà necessariamente esser presentata sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, con consegna gratuita a domicilio della SIM.