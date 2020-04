Iliad ha chiaro l’obiettivo a breve e medio termine. La compagnia francese vuole radicare il suo successo in Italia e vuole sfidare senza alcun timore reverenziale operatori più radicati sul mercato tra cui TIM, Vodafone e WindTre. Ancora una volta la strategia del gruppo sarà focalizzata sulle offerte low cost, con particolare riferimento all’opzione Giga 50.

Iliad guarda alle prospettive future: entro il 2024 arriverà anche la Fibra

Le ricaricabili low cost rappresentano il vero fiore all’occhiello del gruppo, il principale motivo di un successo per molti addetti ai lavori inaspettato. Ora Iliad in prospettiva futura è chiamata ad un salto di qualità per quanto concerne i servizi. Oltre ai servizi aggiuntivi dell attuali promozioni extra, nel lungo periodo sono attese ulteriori novità per i clienti.

Il punto di partenza è il 5G. Anche in questi giorni di emergenza, i tecnici del gestore francese sono a lavoro per perfezionare le prime infrastrutture di proprietà che renderanno possibile il lancio delle reti ad alta velocità già entro la fine di quest’anno.

Oltre al 5G, è prevista un’altra grande sorpresa per gli abbonati. La prospettiva in questo caso è leggermente superiore: si parla di 2024. Entro tale anno, infatti, la compagnia garantirà al pubblico le prime offerte per quanto concerne la telefonia fissa.

Dopo i rumors e le indiscrezioni, gli sviluppatori hanno confermato che Iliad provvederà la lancio di una sua offerta esclusiva per le reti domestiche di Fibra Ottica. Lo scopo è quello di essere protagonista anche in questo settore del mercato, magari sempre con le consuete tariffe low cost.