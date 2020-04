In queste ultime settimane ad essere le serie televisive più gettonate su Netflix sono Elite e La casa di carta. Entrambe hanno mandato in onda rispettivamente la terza e la quarta stagione, ma qualcosa si vocifera riguardo la prossima stagione di Elite.

I fan sono rimasti nuovamente con numerosi dubbi a causa del finale della terza stagione e non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che coinvolgono alcuni personaggi anche se, secondo alcune notizie, il cast della terza stagione potrebbe non essere lo stesso della quarta. Ecco quali sono le ultime indiscrezioni ricevute.

Elite 4: il cast potrebbe essere diverso, ecco le ultime dichiarazioni

Una serie televisiva di grande successo quella di Elite, ma a quanto pare i fan dovranno dire addio ad alcuni personaggi. A confermare queste notizie sono gli stessi attori che durante alcune interviste hanno lasciato intendere qualcosa.

Il personaggio di Valerio, ad esempio, potrebbe essere uno di quei personaggi perché l’attore, Jorge Lopez, ha dichiarato che per due stagioni il suo personaggio è perfetto e che attualmente il suo obiettivo è quello di impegnarsi in più progetti. Anche Ester Exposito, attrice che interpreta Carla, ha dichiarato qualcosa di simile nelle varie interviste effettuate.

Negli ultimi giorni, invece, a stranire un po’ i fan con delle particolari dichiarazioni è Danna Paola che interpreta il personaggio di Lucrecia. Le dichiarazioni arrivano direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram in una didascalia di una sua foto: “Lucrecia… sei arrivata grazie a un colpo di fortuna, che fortuna nel condividere con te costole e ombre, da quelle notti fredde di gennaio sognando a occhi aperti di uscire alle prime luci dell’alba, fino a oggi che non smetto di divertirmi e di imparare così tanto. Nessuno ci ha detto di no e ora siamo qui. Queen del drama & la padrona libertina“.

Sembrerebbe un messaggio d’addio, ma per il momento nulla è sicuro.