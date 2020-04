La piattaforma Disney+ appena fatto il suo ingresso nel mercato dello streaming mondiale e già ha collezionato un ragguardevole numero di iscritti. Sono moltissimi i fan Disney che da ogni parte del globo attendevano da tempo la possibilità di poter vedere i classici Disney e molto altro in qualsiasi momento, e per questo ad appena 10 giorni dalla sua attivazione ha conquistato il pubblico senza limiti geografici.

Oltre ai film Disney, Pixar e ai cartoni animati che hanno fatto la fortuna della casa di produzione, sarà possibile immergersi nel mondo Star Wars così come anche nell’universo Marvel.

Oltre a questo, però, ad aggiungersi all’offerta già nutrita ci saranno approfondimenti speciali che consentiranno agli appassionati di vivere un’esperienza nel mondo Disney a 360°.

Disney+: la piattaforma aggiunge contenuti speciali per tutti gli appassionati

Diversamente da altre piattaforme streaming, in cui contenuti extra si articolano spesso in trailer o anteprime disponibili attraverso altre fonti sul web, l’offerta Disney si caratterizza anche per un cospicuo numero di extra e approfondimenti per comprendere al meglio la lavorazione, la produzione e l’origine dei contenuti che costituiscono le colonne portanti del mondo Disney (e non solo).

Da non perdere assolutamente lo speciale su Biancaneve e i sette nani, che rappresenta il primo vero proprio classico Disney, corredato di un tour negli studi di animazione per come si presentavano agli albori nonché ricostruzioni audio di due riunioni degli sceneggiatori.

Il secondo classico Disney a contenere approfondimenti è Pinocchio, raccontato dallo stesso Walt Disney in un’emozionante filmato di cinque minuti.

Ad aggiungersi a questi, già di notevole rilievo, sono presenti i minuziosi approfondimenti su La bella addormentata nel bosco, Mary Poppins, La bella e la Bestia, A bug’s life e Fantasia 2000.