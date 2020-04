Aprile è ormai iniziato, ed anche per questo mese, chi è in possesso di un abbonamento Xbox Live Gold può scaricare gratuitamente sulla propria console quattro fantastici titoli. Se non sai ancora di cosa si tratta, Xbox Live Gold è un servizio ad abbonamento offerto da Microsoft, grazie al quale è possibile accedere all’esperienza multi-giocatore online dalla propria Xbox, nonché usufruire di una serie di sconti esclusivi e scaricare, ogni mese, dai due a quattro nuovi giochi gratuiti. Ebbene, per il mese di Aprile, sarà possibile scaricare i seguenti titoli:

Project CARS 2 , uno dei migliori racing game di sempre, con ben centottanta autovetture delle case automobilistiche più prestigiose, tanti circuiti ed una progressione di carriera ispirata al mondo reale. Il titolo è stato sviluppato dalla Slightly Mad Studios e pubblicato dalla Bandai Namco Entertainment. Project CARS 2 sarà disponibile fino al 30 Aprile.

Fable Anniversary , la versione rimasterizzata in HD del popolare gioco di ruolo Fable, con nuova grafica, nuovi obiettivi, i contenuti di The Lost Chapters ed altro. Sviluppato da Lionhed Studios, il titolo segue la vita di un ragazzo senza nome, dalla sua nascita all'età adulta, ed ogni azione compiuta dal giocatore ne determina le sue capacità, il suo aspetto ed il suo carattere. Fable Anniversary sarà disponibile fino al prossimo 15 Aprile.

Toybox Turbos , un gioco di guida dall'alto in cui è possibile personalizzare i veicoli collezionati e gareggia su diversi circuiti cercando di mettere in difficoltà gli avversari con una serie di potenziamenti, tra cui mine, mitragliatrici e martelli. Toybox Turbos sarà disponibile dal 16 al 30 Aprile.

Knights of Pen and Paper Bundle, con Knights of Pen & Paper + Knights of Pen & Paper 2, un titolo in stile Dungeons & Dragons in cui è il giocatore stesso a fungere come Dungeon Master, a creare la storia, appunto, e sia ad avere il controllo sui personaggi giocabili. Knights of Pen and Paper Bundle sarà disponibile dal 16 Aprile al 15 Maggio.