WhatsApp, gli utenti accolgono il nuovo aggiornamento: ora si cambia

WhatsApp riesce sempre a sorprender agli utenti, soprattutto in questo periodo nel quale nessuno sta ravvisando rallentamenti nessun genere. Infatti l’applicazione continua ad andare a gonfie vele, senza impedimenti che invece qualche altra piattaforma sta accusando visto il periodo.

Il coronavirus ha infatti limitato le persone all’interno delle proprie case, e ora bisognerebbe stare più attenti possibile. Proprio per questo WhatsApp è ancor più utilizzato in questi giorni, e tutti sono in attesa di qualche novità. Le indiscrezioni in riferimento alle scorse settimane hanno portato infatti delle notizie in merito ad un nuovo aggiornamento. È chiaro che l’obiettivo della piattaforma è la sicurezza degli utenti, i quali hanno ricevuto qualche update con diverse migliorie in merito a privacy e proprio in merito alla sicurezza.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare da un momento all’altro visto che è già operativo sulla versione beta

Tutti gli utenti che si aspettavano degli aggiornamenti da parte di WhatsApp, sono stati accontentati soprattutto negli ultimi sei mesi. L’applicazione è cambiata soprattutto con l’apporto della Dark Mode, la quale è finalmente arrivata ormai settimane addietro. Ora come ora però tutti sanno del nuovo aggiornamento che starebbe per arrivare vista anche la conferma sulla versione beta della piattaforma in verde.

L’update in questione permetterà a tutti di tenere al sicuro il proprio backup di WhatsApp. La nuova feature, che prende il nome di product backup, riuscirà infatti a permettere di salvare i propri dati di WhatsApp su Google Drive. Per tenerli ancora più al sicuro potrete poi impostare una password, ovviamente modificabile solo con le vostre credenziali.