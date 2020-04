Quanto sia importante WhatsApp all’interno di una relazione di coppia non lo scopriamo di certo noi. Basta guardare a quello che è l’andamento degli ultimi mesi e degli ultimi anni e rispondere ad una domanda: quante persone trovano l’amore senza utilizzare la piattaforma di messaggistica?

WhatsApp, il trucco segreto per leggere real time le chat del partner

Il numero di chi rinuncia a WhatsApp sarebbe davvero esiguo. Grazie alla chat milioni di relazioni sono nate nel corso del recente passato e tante altre ne nasceranno in futuro.

Il dato è controbilanciato però da un’altra evidenza. Così come gli amori, anche i tradimenti spesso e volentieri passano da una conversazione all’altra. Anche in questo caso c’è una prova a dimostrazione di tutto ciò: sempre più individui sono sospettosi verso il partner e cercano in un modo o nell’altro di spiare lo smartphone di quest’ultimo.

Spiare il cellulare però non sempre è la soluzione più proficua per scoprire un eventuale liason segreta. Chi ha qualcosa da nascondere, difatti, cerca di eliminare in tempo ogni messaggio compromettente.

Ad aiutare però può essere una caratteristica anomala di WhatsApp Web. Ad oggi si possono leggere, anche in tempo reale, tutte le conversazioni del proprio lui o della propria lei copiando queste su un pc.

Basta avere a propria disposizione – anche per pochi secondi – lo smartphone del partner e copiare le chat da cellulare a PC via WhatsAppWeb attraverso codice QR. In questo caso, la sincronizzazione delle chat è automatica e non richiede né password né autorizzazioni.