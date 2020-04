Il volantino Euronics reso disponibile nell’ultimo periodo in tutti i punti vendita del socio Euronics Bruno, propongono tantissimi prezzi bassi su alcuni dei modelli più in voga dell’ultimo periodo, ma con una particolarità da tenere bene a mente.

Per cercare di vendere ugualmente, nonostante la quarantena stia effettivamente costringendo milioni di utenti al proprio domicilio, gli uomini di Euronics hanno pensato di attivare la consegna gratis a casa, acquistando non tanto dal sito ufficiale, quanto proprio prenotando il dispositivo tramite telefono, videochiamata, messenger o WhatsApp (naturalmente potrete anche richiederlo online). Dopo aver scelto il modello da acquistare, basterà optare per uno dei seguenti metodi ed attendere la spedizione da parte di uno degli addetti del punto vendita più vicino alla propria residenza.

Volantino Euronics: non si scherza con queste offerte

I prodotti in promozione sono davvero moltissimi e svariati tra di loro, tra i migliori annoveriamo Apple MacBook Air da 13 pollici a 1099 euro, iPad WiFi + Cellular a 349 euro, per finire poi sulla PS4 a 319 euro.

Gli utenti alla ricerca invece di uno smartphone, troveranno pane per i propri denti con lo Huawei P30 Lite a 219 euro o un buonissimo iPhone 7 a 319 euro (ricordate che il display è molto più piccolo dei modelli in vendita nel periodo).

Gli sconti ovviamente non terminano qui e riguardano anche altre categorie merceologiche non citate nel nostro articolo, per avere un’idea del volantino Euronics potete semplicemente aprire le pagine che trovate elencate qui sotto.