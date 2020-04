Un buonissimo volantino Carrefour è recentemente comparso sul mercato della rivendita di elettronica, gli utenti si sono ritrovati ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone di casa Huawei ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima.

La validità della corrente campagna promozionale è fissata solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, a differenza dei principali rivenditori, in questo caso l’utente non potrà completare l’acquisto sul sito ufficiale (nemmeno richiedendo la consegna a domicilio). Gli sconti applicati sono da considerarsi validi su modelli in versione no brand con garanzia legale di 24 mesi, per qualsiasi difetto di fabbrica entro tale periodo basterà recarsi in negozio per richiedere la riparazione o la sostituzione immediata.

Volantino Carrefour: tanti prezzi bassi tra cui scegliere

Ad affiancare le ottime offerte legate ai beni di prima necessità e similari, ecco arrivare uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, quale è lo Huawei Y5 2019, oggi acquistabile comunque a soli 89 euro in versione no brand.

La scheda tecnica denota a tutti gli effetti una qualità non particolarmente elevate, annoveriamo infatti un processore MediaTek Helio MT6761, un display da 5.71 pollici con qualità 1440 x 720 pixel IPS LCD, fotocamera posteriore da 13 megapixel, 5 megapixel per la fotocamera anteriore, 4GB di RAM, per concludere con una batteria abbastanza capiente pari a 3020mAh.

L’acquisto, come specificato potrà essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita, con consegna immediata in cassa.