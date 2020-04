Il social network Twitter solamente qualche settimana fa ha deciso di eliminare tutti i post che contenevano notizie false riguardanti la pandemia da nuovo coronavirus, questo per cercare di tutelare tutti i propri utenti.

Nelle scorse ore abbiamo scoperto che verranno cancellati anche i tweet che riportano fake news dei leader politici. Le bufale che stanno circolando in rete sono davvero troppe e la piattaforma non ci sta, non è il momento di scherzare.

Twitter: eliminati i post fake news dei leader politici

Lo scorso 25 marzo 2020 la piattaforma ha eliminato un post di Nicolas Maduro, in cui spacciava l’esistenza di un antidoto trovato nel paese sudamericano. Il successivo 29 marzo 2020 è toccato a Jair Bolsonaro, a cui sono stati cancellati ben due tweet. Il primo sosteneva che l’idroclorochina fosse efficace come cura, mentre nel secondo c’era un video in cui invocava la fine della “distanza sociale” .

Twitter ha recentemente cambiato le propri regole e se prima i tweet dei leader politici godevano di una protezione extra, anche in caso di bufale o minacce, dal 4 marzo 2020 vengono cancellati se mettono a rischio la salute pubblica. Moltissimi si sono chiesti: che cosa accadrà ai tweet di Donald Trump?. Per il momento è stato cancellato il tweet del suo consigliere Rudy Giuliani in cui sosteneva “l’efficacia al 100%” dell’idroclorochina, attualmente in fase di test da parte dell’OMS.

Tra le fake news ci sono anche bufale “innocue”, anche il Presidente della regione Veneto in conferenza stampa ha voluto leggere il testo che circola sulla nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Si tratta di un “male virale” che arriva all’improvviso nella primavera del 233 a.C., costringendo tutti i cittadini della colonia a rimanere in casa. Zaia lo ha letto integralmente.