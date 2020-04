Razer, azienda produttrice di PC da gioco, ha annunciato il suo nuovo Razer Blade 15, un laptop che va a competere per il ruolo di notebook più potenti.

Il PC punta principalmente ad offrire un monitor invidiabile e delle prestazioni senza compromessi, è infatti equipaggiato con CPU Intel di decima generazione e GPU di casa Nvidia.

Vediamo le specifiche

Razer Blade 15 è disponibile in svariate versioni, nelle quali variano la CPU e la GPU, arrivando a misurare fino a 19.9 x 235 x 355 cm e a pesare fino a 2,2Kg.

Il display montato a bordo è da 15,6 pollici in FullHD con l’incredibile frequenza di aggiornamento pari a 300Hz, la quale garantisce una fluidità estrema, come se non bastasse, con un supplemento di prezzo, potrete portarvi a casa la versione in 4K.

Il monitor gode di un tempo di risposta pari a 1ms ed è in grado di garantire una copertura dello spazio colore DC1-P3 al 100%, oltre ad essere fregiato delle certificazione HDR400.

Ora arriviamo al pezzo forte, infatti dal punto di vista della GPU, esso è disponibile con a bordo varie schede Nvidia della famiglia GTX, RTX e Quadro, tra cui: GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, RTX 2070/2080 SUPER Max-Q e Quadro 5000.

Passando alla CPU, l’opzione si articola in due possibilità, ovvero potrete scegliere tra Intel Core i7-10750H, con 6 core/12 thread, una frequenza di 5GHz e 12MB di cache L3, oppure il Core i7-10875H, 8 core/16 thread, una frequenza di 5,1GHz e 16MB di cache L3.

Dal punto di vista delle memorie, abbiamo a bordo 16Gb di RAM DDR4 a 2933Mhz e la possibilità di inserire dino a 2 SSD da 1Tb.

Il PC è disponibile in due versioni anche dal punto di vista del raffreddamento, una basic ed una advanced, in cui nella prima, troviamo un heatpipe avanzato per la dissipazione, mentre nella seconda, abbiamo una camera di vapore personalizzata con materiali termici, per dissipare il calore nel modo più silenzioso possibile.

Il prodotto delineato mostra certamente possenti muscoli, così come il prezzo però, il quale parte da 1800€, giustificati però dal livello di qualità e prestazioni.