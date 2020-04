La scorsa settimana, OnePlus ha annunciato che l’evento di presentazione dei nuovi smartphone della Serie 8 si terrà il prossimo 14 Aprile. L’evento verrà trasmesso Online in Live Stream sui canali ufficiali dell’azienda, ovvero sul sito OnePlus e su YouTube, e potrà essere seguito liberamente da tutti gli utenti, così da assistere in diretta alla presentazione dei nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, gli smartphone “più potenti e più belli di sempre, che combinano funzionalità della Rete 5G, uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento ed una potente configurazione delle prestazioni”.

OnePlus 8, gli sfondi ufficiali che puoi scaricare sullo smartphone

Per allietare l’attesa, OnePlus ha deciso di rilasciare, a poco a poco, alcune informazioni sulla prossima serie di smartphone. Oltre ad informazioni puramente tecniche, l’azienda ha deciso di regalare ai suoi sostenitori alcuni sfondi per smartphone caratterizzati dalla presenza del nuovo logo in evidenza e l’utilizzo di colori molto vivaci. Sfondi che, molto probabilmente, troveremo a bordo di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e che sono stati pensati per sfruttare tutte le potenzialità del nuovo e bellissimo schermo.

Oltre ciò, ne approfittiamo per riassumere brevemente quanto ormai noto sui nuovi OnePlus 8, facendo riferimento a quanto riferito da Pete Lau, CEO dell’azienda. Sappiamo, per esempio che OnePlus 8 sarà dotato di uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e che le sue prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, tra le piattaforme mobile più potenti attualmente in circolazione. A supportare il chip, ci penserà una RAM LPDDR5 ed una memoria interna di tipo UFS 3.0. Una configurazione del genere, non solo garantisce delle prestazioni altissime, ma anche un minor consumo energetico dello smartphone, che si traduce in più autonomia.