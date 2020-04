Mancano poche settimane a maggio, mese in cui Iliad celebrerà il suo secondo anno di piena attività in Italia. La compagnia francese continua ad avere molto successo tra il pubblico, grazie ad un’offerta commerciale che non conosce pari nel nostro paese. Ancora oggi, la promozione Giga 50 resta la più conveniente sul mercato per il rapporto tra qualità e prezzo.

Iliad, le anomalie di rete si risolvono con questo stratagemma

Chi si abbona oggi ad Iliad guarda anche in prospettiva al futuro sviluppo dell’azienda. Questo compromesso però sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, come l’affidabilità del gestore per quanto concerne la copertura del territorio non sia ancora ai massimi livelli.

Anche se con minor frequenza rispetto ai gravi problemi dello scorso anno, anche in queste ultime settimane gli utenti da Nord a Sud hanno evidenziato alcune anomalie legate alla connessione internet. Talvolta, specie in aree periferiche della nazione risulta difficile avere una linea stabile.

In attesa di ulteriori sviluppi da parte di Iliad, gli utenti possono utilizzare una soluzione fai da te che tanto ha avuto successo in passato: lo switch da reti 4G a rete 3G. Utilizzando la connessione 3G ci saranno minori performance, ma al netto di maggiore stabilità di connessione. Ovviamente questa soluzione è valida solo ed esclusivamente per piccoli e temporanei problemi di navigazione.

Per avere un’affidabilità più marcata, sarà necessario attendere l’effettiva entrata in scena delle antenne di proprietà. I tecnici di Iliad, anche in queste settimane difficili per l’Italia, sono al lavoro e contano di offrire un servizio migliorato agli utenti entro l’estate.