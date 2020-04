Lo scorso dicembre, il produttore cinese Huawei ha presentato ufficialmente in Cina gli smartphone appartenenti alla serie Huawei Nova 6. Stando a quanto emerso online, sembra che nel corso delle prossime settimane arriveranno i successori di questa serie, ovvero i nuovi Huawei Nova 7.

I nuovi smartphone della serie Huawei Nova in arrivo il 23 aprile?

Nonostante siano passati pochi mesi dal debutto ufficiale degli scorsi Huawei Nova 6 e Huawei Nova 6 SE (conosciuto da noi con il nome di Huawei P40 Lite), l’azienda potrebbe presentare molto presto i nuovi modelli di questa serie. Secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi smartphone a marchio Huawei saranno tre: Huawei Nova 7 SE, Huawei Nova 7 e Huawei Nova 7 Pro.

Come già accennato, questi dispositivi dovrebbero essere annunciati il prossimo 23 aprile, mentre dovrebbero essere poi disponibili all’acquisto a partire dal prossimo 28 aprile. Dal punto di vista delle prestazioni, sembra che tutti e tre gli smartphone monteranno i processori dell’azienda cinese HiSilicon Kirin. Nello specifico, dovremmo trovare:

SoC HiSilicon Kirin 820 su Huawei Nova 7 SE

su Huawei Nova 7 SE SoC HiSilicon Kirin 985 su Huawei Nova 7

su Huawei Nova 7 SoC HiSilicon Kirin 990 5G su Huawei Nova 7 Pro

Tutti e tre i nuovi smartphone dovrebbero poi essere in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. In ambito prezzi, avremo ovviamente delle differenze. Per quanto riguarda la versione Pro, si parla online di un prezzo pari a 3500 CYN, ovvero circa 450-470€ al cambio attuale. Per gli altri due device ci aspettiamo sicuramente un prezzo leggermente inferiore, pari cioè a circa 400€ per la versione standard e circa 300€ per la versione SE.