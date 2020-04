Per tenersi costantemente aggiornati su quali sono le notizie di ogni giorno, in linea di massima ci si affida alla rete. Ammettiamolo, ormai la quotidianità si è spostata completamente sul fronte del web, soprattutto in questo periodo in cui non possiamo uscire fuori casa. A questo proposito, un metodo molto efficace per informarsi costantemente su ciò che accade nel mondo in tempo reale, è utilizzare i servizi che google stesso offre a tutti gli utenti. Stiamo parlando di Google News e Google Trends. Ecco come funzionano questi due strumenti.

Google news e Google trends, i più semplici strumenti di aggiornamento del web

Per quanto riguarda Google News, possiamo dire che si tratti di un servizio di aggregazione delle notizie, simile in un certo senso a Flipboard. Possiede infatti raggruppamenti delle notizie più importanti del giorno, distribuite per tipologia e argomento. Oltre alle sezioni tematiche, questo servizio offre anche una sezione chiamata Per Te, un’area personalizzata con tutte le notizie che potrebbero essere maggiormente in linea con i gusti personali di chi lo utilizza. Questo può avvenire grazie agli algoritmi che lavorano per analizzare i gusti specifici di ogni utente.

Per quanto riguarda Google Trends, la cosa è un po’ diversa. Più che raggruppare le notizie, analizza quali sono le parole più ricercate del giorno, mettendo in evidenza le notizie più cliccate.

Ad ogni modo, se vi interessa la tecnologia e volete ricevere costanti aggiornamenti su quali sono le notizie più recenti in questo campo, potete seguire il nostro blog direttamente da Google a questo link.