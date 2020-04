Fibra ottica: se non potete averla, ecco le migliori offerte 4G

La tecnologia delle reti di trasmissione telefonica è sempre più performante e soprattutto in via di elaborazione future. Questo però non assicura a tutti di avere la massima velocità o in alcuni casi anche il minimo indispensabile. Come tutti ben sanno infatti dipende dalle zone, soprattutto nel caso della fibra ottica che non è ancora diffusa omogeneamente sul territorio italiano.

La copertura infatti non è stabile, e tanti utenti che sottoscrivono accordi per la fibra finiscono per avere una semplice ADSL. Ci sono allo stesso tempo tanti comuni che possono beneficiare di reti che arrivano addirittura a 1000 mega in download, ma si tratta di velocità che diverse persone purtroppo possono solo sognare. Proprio per questo motivo esistono alcune promozioni che potete sottoscrivere per sopperire a tale mancanza. Queste sono dotate ovviamente di connessione 4G o superiore, e vi permetteranno di utilizzare la vostra rete mobile come un vero e proprio Wi-Fi in casa vostra.

Fibra ottica mancante? E con le migliori offerte in 4G per avere una rete di primo livello

Per avere una rete performante a prescindere dalla presenza della fibra ottica o meno nella vostra zona, ci sono delle offerte da parte dei principali gestori.

TIM

Supergiga 50GB: 50 GB di internet in 4G al costo di soli 13,99 euro al mese;

50 GB di internet in 4G al costo di soli 13,99 euro al mese; Internet 100 GB: 100 GB di internet in 4G al costo di 49,99 euro una tantum per un periodo semestrale

Vodafone