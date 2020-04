Nonostante il 5G sia da poco sbarcato in tutto il mondo, lo standard di rete 4G risulta essere ancora il principale mezzo utilizzato per accedere al mondo del web. Quotidianamente, infatti, milioni di Italiani sfruttano la rete di quarta generazione per compiere le più disparate operazioni, come ad esempio ascoltare musica, navigare online, guarda Netflix, lavorare e tanto altro ancora. Stando a quanto affermato da recenti studi, però, pare che la rete 4G non sia più un posto sicuro per tutti gli utenti che la utilizzano.

In seguito ad una ricerca molto approfondita, infatti, alcuni esperti di sicurezza hanno rilevato la presenza di una pericolosa falla all’interno della rete 4G che, quotidianamente, mette a rischio tutti gli utenti che la utilizzano. Il problema, sottovalutato in un primo momento, si è poi rivelato molto più serio del previsto. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: migliaia di utenti hackerata in tutto il mondo

Sono molteplici le persone secondo cui, in realtà, la falla scovata nella rete 4G risulti essere una vera e propria strategia di marketing per spingere gli utenti a passare al 5G. Purtroppo, però, il bug è stato recentemente confermato attraverso una documentazione pubblicata online e visibile a tutti.

Il report, intitolato “aLTEr Attack”, è quindi consultabile gratuitamente attraverso il seguente link. Stando a quanto dichiarato dai due ricercatori, quindi, pare che la falla sia diffusa in tre protocolli diversi che si trovano alla base della rete e che agiscono, rispettivamente, sulla connessione, sulla disconnessione e sullo scambio dei dati.

Una soluzione? Purtroppo non esiste, quindi chi utilizza il 4G sarà destinato a conviverci.