CoopVoce: ChiamaTutti Top 50 è la nuova promo che offre 50 giga

Come CoopVoce tanti altri gestori hanno riscosso il loro successo in questi mesi, ma c’è da dire che nessuno si aspettava che questo provider potesse risalire. Inizialmente infatti erano tantissime le persone che parlano male delle sue offerte. Queste risultavano molto convenienti dal punto di vista dei prezzi ma scarne di contenuti e quindi non appetibili agli occhi di coloro che volevano cambiare gestore.

In seguito però la strategia del gestore di casa Coop è cambiata con tante novità aggiunte alle sue offerte. Sono arrivata infatti nuove proposte degne della concorrenza e in alcuni casi anche superiori. I contenuti sono aumentati a dismisura, e ogni mese è arrivata una nuova promozione.

CoopVoce: la nuova offerta ChiamaTutti è piena di giga, è disponibile a soli 10 euro al mese per sempre

Le offerte ChiamaTutti di CoopVoce sono il fiore all’occhiello del gestore e sicuramente qualcuno avrà notato la nuova proposta di questi giorni. La Top 50 È infatti arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed ha comportato un grande interesse anche da parte di coloro che mai prima d’ora avevano pensato a cambiare gestore.

All’interno di questa offerta è possibile infatti trovare i minuti illimitati per telefonare a chiunque in Italia e nell’Unione Europea, 1000 SMS verso tutti ma soprattutto 50 giga di traffico dati in 4G per navigare in rete.

Questa promozione costa solo 10 € ogni mese e per sempre, ma l’aspetto fondamentale riguarda anche coloro che sono già clienti. Infatti tutti gli utenti che hanno già una promo di CoopVoce, possono sottoscrivere la nuova offerta pagando semplicemente il costo di attivazione.