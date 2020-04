Tutti gli utenti che vorranno attivare un numero di telefono Vodafone possono avvicinarsi alla Special 50 Digital Edition, una soluzione a dir poco spettacolare che prevede la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati al mese.

L’attivazione, come sempre accade quando parliamo di operator attack, risulta essere riservata esclusivamente per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (ad esclusione però di Kena e di ho.Mobile), con portabilità obbligatoria del numero di telefono originario. Inizialmente è comunque necessario versare un contributo di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza nient’altro da aggiungervi effettivamente.

Passa a Vodafone: ecco la promozione da 50 giga

All’interno dell’offerta Vodafone gli utenti riescono a trovare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da ben illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Per coloro che vorranno richiederla, ricordiamo che i prezzi variano in relazione alla provenienza; nello specifico parliamo di 6,99 euro al mese per i possessori di una SIM ricaricabile di Tiscali o CoopVoce, oppure 7 euro al rinnovo per coloro che si ritrovano in uscita da un MVNO o da Iliad. Il pagamento, a differenza di quanto accade presso WindTre, sarà da corrispondere solo ed esclusivamente tramite credito residuo.

In fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente, ricordate ad ogni modo che non siete assolutamente obbligati, potrà essere solamente un plus, una comodità in più, ma non è obbligatoria.