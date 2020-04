La stagione primaverile sarà ricca di grandi offerte per gli abbonati di TIM. Già in questi giorni di inizio mese, il provider di telefonia ha promosso nuove iniziative per la telefonia mobile con ricaricabili che prevedono chiamate, messaggi ed internet.

TIM oltre a cercare nuovi clienti ha anche interesse nel premiare tutti gli abbonati che sono rimasti fedeli nel corso del tempo. Per questa fascia di pubblico c’è la possibilità di riscattare alcuni regali tramite il portale TIMparty.

TIM, confermato anche nel mese di aprile il bonus da 20 euro per CHILI

Una delle priorità per TIM è il settore strategico dell’intrattenimento. La compagnia telefonica – come dimostrato dall’accordo con Disney+ – sta investendo sempre di più sul suo portale streaming TIMvision. Oltre a questo servizio, gli utenti possono beneficiare anche di una particolare partnership con CHILI.

Tutti gli abbonati da più di un anno, effettuando il login con le proprie credenziali su TIMparty, avranno diritto ad un codice sconto di 20 euro per vedere in modalità pay per view una selezione di film e serie tv proprio su CHILI.

Questa piattaforma streaming garantisce ai suoi clienti un numero molto elevato di contenuti con oltre 900 titoli, tra cui si alternano produzioni italiane e straniere.

Prevista sino allo scorso 31 Marzo, l’offerta di TIM è stata prorogata anche per il mese di Aprile. Ricordiamo che, in base alle condizioni dell’offerta, ogni cliente può riscattare solo un unico codice per CHILI. Dal momento della ricezione del buono sconto, ci sono 60 giorni di tempo per il regolare utilizzo.