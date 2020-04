Come indicato dal Presidente del Consiglio questa settimana, i provvedimenti di distanziamento sociale per arginare l’avanzata del Coronavirus continueranno sino al prossimo 13 Aprile. Questa decisione ha provocato alcune conseguenze, tra cui anche la proroga delle numerose iniziative di solidarietà digitale che si sono alternate nell’ultimo mese. Anche Sky ha una novità per tutti i suoi clienti.

Sky, arrivano due nuovi canali Cinema targati #iorestoacasa

Dopo aver liberalizzato la visione di tutti i suoi canali anche a chi non presentava un abbonamento per alcuni pacchetti come Sport o Cinema, a partire da oggi la piattaforma satellitare lancia un ulteriore sorpresa.

Sui canali 310 e 311 del telecomando saranno disponibili sino al prossimo 30 Aprile due nuovi canali chiamati SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2. Questi due canali saranno visibili a tutta la platea degli abbonati, anche a chi attualmente non possiede una regolare sottoscrizione per i servizi Cinema.

Gli utenti non dovranno richiedere alcun tipo di attivazione. La visione dei canali sarà automatica. La programmazione dei due nuovi canali prevede sia film nazionali che film internazionali, dai grandi classici del cinema sino alle pellicole di più recente produzione.

Sino a domani, 4 Aprile, sarà comunque valida la visione totale dei canali Sky. Inoltre, per coloro che non sono abbonati si ticket Sport e Famiglia, Sky renderà visibili tutti i canali di questi due pacchetti sempre sino alla data del 30 Aprile. Infine, per chi è utente Cinema sono previsti film completamente a costo zero dal catalogo Primafila. Nel corso dei prossimi giorni, potrebbero aggiungersi ulteriori iniziative speciali.