Tra banche, aziende di vario tipo ed enti pubblici, il phishing potrebbe fare grande scorpacciata di bottini derubati dai conti di utenti ignari di essere truffati. A questo proposito esiste una truffa ben nota che avviene prendendo di mira i clienti che possiedono una Postepay. Con l’intenzione di divulgare queste informazioni perché più persone possibile siano in grado di difendersi ed evitare queste truffe, desideriamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere.

Ecco come funziona il metodo di truffa della Postepay e in che modo evitarla

A fare attenzione, dovrebbero essere i clienti impossesso di una Postepay Evolution. Proprio a loro, infatti, rischia di arrivare un messaggio sospetto nella casella di posta elettronica. Il suddetto messaggio allerterà gli utenti, su un’urgenza nel dover modificare i propri dati personali. Successivamente a questo vi spingerà a cliccare su un link che più ignari potrebbero considerare la pagina ufficiale di PostePay, ma si tratta solo di un sito fake.

Se doveste condividere i vostri dati personali su questa pagina, concedereste agli hacker che l’hanno messa su, di accedere ai vostri dati personali. In questo modo potrebbero essere in grado di entrare nel vostro conto corrente e in poco tempo di svuotarlo. Al fine di non permettere che una cosa del genere accada, ricordate sempre di non condividere per nessun motivo i vostri dati personali su pagine di cui non conoscete la provenienza. Anche qualora sembrassero siti ufficiali di enti pubblici. Il modo migliore per non sbagliarsi è quello di sapere che nessuna azienda importante ha mai chiesto a un utente di cambiare i propri dati personali tramite email, né mai lo farà.